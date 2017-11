– Sparker Mugabe som partileder på søndag

utenriks

Sentralstyret skal samles til et møte søndag, og her kommer også Grace Mugabe til å bli avsatt som leder for partiets kvinnebevegelse, opplyser to partikilder til Reuters.

Det ventes at Emmerson Mnangagwa, som Mugabe sparket som visepresident forrige uke, blir gjeninnsatt i partiledelsen.

President Robert Mugabe (93) ble satt i husarrest etter at militæret grep inn og sikret seg kontroll over hovedstaden Harare onsdag denne uken.

Mugabe nekter imidlertid å gå av som president, og fredag dukket han uventet opp på en seremoni på et universitet i hovedstaden Harare.

