Danmark holder fast ved sirkuselefanter

Cirkus Arena og Cirkus Trapez i Danmark har begge elefanter, til tross for at Det Dyreetiske Råd og Dyrenes beskyttelse mener at det bør innføres et forbud mot ville dyr i omreisende sirkus.

I 2008 besluttet imidlertid det danske justisdepartementet at det fortsatt skal være lov med elefanter i sirkus, noe som ble forbudt i Norge fra 1. januar i år.

Danske dyrevernere mener landet bør følge eksempelet fra Norge og viser til at også land som Østerrike, Kroatia, Kypros, Hellas, Malta, Romania og Slovenia nå har innført forbud mot framvisning av ville dyr i sirkus.

Sendes til Italia

Cirkus Arena i Danmark låner ut elefantene sine til et sirkus i Piemonte i vinter.

Tidligere år har de sendt de tre hunnelefantene Jungla, Luna og Jenny til sirkus i land som Romania, Frankrike og Polen om vinteren.

Dyrevernsorganisasjonen World Animal Protection reagerer på dette og mener elefantene lider under transporten.

– Det er svært belastende og stressende for dyrene, mener visedirektør Lars Knudsen i World Animal Protection Danmark.

Beklagelig

Lederen for Det Dyreetiske Råd, Bengt Holst, kaller det en skamplett for Danmark.

– Selv i India er det forbudt. Danmark gjør det generelt godt når det dreier seg om dyrevelferd, men her glipper de. Det er svært beklagelig, sier Holst.

Turnésjef Klaus Jochumsen i Cirkus Arena avviser at elefantene lider overlast, ei heller når de sendes til Italia om vinteren.

– De har aldri prøvd noe annet enn å reise rundt med et sirkus. De elsker arbeidet sitt og så kan de også få lov til å være ute om vinteren, i stedet for å være i oppvarmede staller hjemme i Danmark, sier han.

