Trump-administrasjonen vil stenge PLO-kontoret i Washington

Nå truer palestinske myndigheter med å bryte all kommunikasjon med president Donald Trump og hans administrasjon.

PLO, som det internasjonale samfunnet anser som representant for alle palestinere, har måttet fornye driftstillatelsen for Washington-kontoret hvert halvår.

Palestinernes utenriksminister Riyad al-Malik opplyser lørdag at den palestinske selvstyremyndigheten har mottatt et brev fra det amerikanske utenriksdepartementet der det står at det ikke har funnet grunn til å la PLO-kontoret i Washington fortsette driften.

– Dette har aldri skjedd før, og vi krever en forklaring fra det amerikanske utenriksdepartementet og Det hvite hus, sier Malik.

