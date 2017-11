Mugabe i nytt møte med militærsjefene

utenriks

– President Robert Mugabe var i ettermiddag i et nytt møte med generalene som leder Zimbabwes forsvarsstyrker, i presidentens residens, skriver Herald. Avisen er et talerør for regjeringen.

Det har foreløpig ikke dukket opp mer informasjon om møtet, bortsett fra fotografier av Mugabe ikledd sort dress, hvit skjorte og et rødt slips, tilsynelatende tankefull og i intens samtale med de øverste sikkerhetstjenestefolkene i Zimbabwe.

Blant dem han møtte, var hærsjef Constantino Chiwenga, som ledet den militære maktovertakelsen i Zimbabwe denne uka, der Mugabe ble plassert i husarrest.

Inngripenen var en reaksjon på at Mugabes kone Grace seilte opp som den ledende kandidaten til å bli Mugabes etterfølger.

Både i militæret og blant folket er motstanden stor mot at det skal bli et dynastisk styre i landet.

Hæren nekter imidlertid å kalle maktovertakelsen et kupp, og ønsker isteden å presse den 93-årige presidenten til å gå av selv. Presset mot presidenten økte ytterligere søndag, da Mugabes eget parti ZANU-PF besluttet å avsette ham som partileder, og gi ham frist fram til mandag klokka 12 på å gå av.

Hvis ikke truer de med å stille ham for riksrett.

(©NTB)