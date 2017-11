Flere pågripelser etter at mann ble skutt og drept i bil i Stockholm

utenriks

Drapet skjedde under det som beskrives som en biljakt, og gjerningsmannen løsnet flere skuddsalver fra den ene bilen mot den andre.

– En hang ut fra et vindu og løsnet flere salver, sier et øyenvitne til Aftonbladet.

Avisen melder mandag kveld at mannen som er den hovedmistenkte i saken, er pågrepet ved Arlanda. Tidligere på kvelden kom også en melding om at fire personer var pågrepet i en bil Märsta, og at funn i bilen angivelig settes i sammenheng med skyteepisoden. Politiet er ifølge Aftonbladet fortsatt på jakt etter to personer.

En storstilt politiaksjon ble satt i gang etter drapet, og blant annet ble helikopter satt inn.

Bilen som skuddene ble avfyrt fra, ble senere funnet, men da var den satt i brann.

Politiet fikk beskjed om skytingen ved lunsjtid mandag. Da de kom til åstedet, oppdaget de en krasjet bil med en skutt mann, som døde på stedet.

– Det virker som om man har skutt svært mye, sier politiets pressetalsmann Lars Byström.

Flere husfasader ble også truffet av skuddene, som ble avfyrt over en flere hundre meter lang strekning.

(©NTB)