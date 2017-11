Hizbollah gir løfte om tilbaketrekking fra Irak når IS er nedkjempet

utenriks

Løftet ble gitt i en TV-tale som Hizbollahs generalsekretær Hassan Nasrallah holdt mandag.

I talen var han også ventet å kommentere utviklingen etter at Saad Hariri trakk seg som Libanons statsminister under et besøk i Saudi-Arabia for litt over to uker siden.

I sin avskjedstale rettet Hariri kraftig kritikk mot den sjiamuslimske Hizbollah-militsen, som har mer militær slagkraft enn Libanons egen regjeringshær.

Hizbollah har deltatt i krigen i Syria for å sikre at president Bashar al-Assad blir sittende. Både Hizbollah og det syriske regimet støttes av Iran.

