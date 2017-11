Kenyas høyesterett utroper Kenyatta til valgvinner

utenriks

Høyesterett i Kenya avviste mandag at det er grunnlag for å ugyldiggjøre valgresultatet fra 26. oktober.

– Retten har enstemmig slått fast at det ikke er grunnlag for klagene. Som følge av det, godkjennes herved resultatet av presidentvalget 26. oktober, heter det i en uttalelse fra retten.

Beslutningen er fattet etter å ha behandlet to klager fra henholdsvis aktivister og en politiker som mener at forrige måneds valg ikke ble gjennomført i samsvar med loven.

Boikottet nyvalg

Valget i oktober fant sted etter at presidentvalget i august ble annullert som følge av uregelmessigheter. Høyesterett besluttet i september å ugyldiggjøre august-valget etter klager fra blant andre Odinga. Odinga krevde nyvalg, noe han fikk medhold i.

Men Odinga boikottet nyvalget som fant sted i forrige måned. Han begrunnet det med at nødvendige valgreformer ikke har blitt gjennomført.

Som følge av Odingas boikott av oktober-valget, fikk Kenyatta 98,2 prosent av stemmene.

I det annullerte august-valget fikk Kenyatta drøyt 54 prosent av stemmene.

Anerkjenner ikke

Flere titall personer har blitt drept i sammenstøt etter at presidentvalget i august ble annullert. Odinga ba søndag verdenssamfunnet gripe inn for å få slutt på uroen.

Etter kjennelsen fra høyesterett mandag oppfordret opposisjonsalliansen til ro. Odinga selv uttalte seg også.

– Vi hadde gjentatte ganger, før dagens kjennelse, gitt uttrykk for at vi anser regjeringen som ugyldig og at vi ikke anerkjenner den. Dette ståstedet er ikke endret etter kjennelsen, sa Odinga.

(©NTB)