Overdoseepidemi skal ha kostet USA 504 milliarder dollar

utenriks

En analyse utført av Det hvite hus' Council of Economic Advisers setter dermed en svært høy prislapp på narkotikamisbruket. Summen tilsvarer etter dagens dollarkurs omkring 4.180 milliarder kroner.

Summen er seks ganger høyere enn det som tidligere har vært beregnet. I en studie fra 2016 ble summen for året 2013 satt til 78,5 milliarder dollar. Da ble kostnadene til helsevesenet, rettsvesenet og tapt produktivitet regnet med.

I rapporten som ble offentliggjort mandag, slås det imidlertid fast at summen er langt høyere fordi narkoepidemien har blitt verre med en dobling av tallet på overdosedødsfall det siste tiåret. I den nye studien tas både bruken av smertestillende opioider og illegale stoffer som heroin med.

I oktober erklærte president Donald Trump opioidkrisen i USA for en nasjonal helsekrise. Han høstet imidlertid kritikk for ikke å ville gi penger for å bekjempe problemet.

