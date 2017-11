Steinmeier ber tyske partier prøve på nytt

utenriks

Det var knyttet stor spenning til Steinmeiers tale mandag ettermiddag, etter at koalisjonsforhandlingene ledet av statsminister Angela Merkel kollapset kvelden før.

Presidenten mener den politiske situasjonen savner sidestykke i Tyskland, men vil foreløpig ikke skrive ut nyvalg. I stedet ba han alle partiene om å vurdere sine posisjoner på nytt.

– Jeg forventer at alle er villige til å snakke sammen slik at det blir mulig å danne regjering, sa han.

Steinmeier tror det vil vekke undring og bekymring både i Tyskland og andre europeiske land hvis ikke politikerne i Europas største og økonomisk sterkeste nasjon klarer å samarbeide.

Innvandring og klima

Merkels forsøk på å forhandle fram en koalisjonsregjering brøt sammen sent søndag kveld.

De kristendemokratiske partiene CDU og CSU, Fridemokratene og De grønne deltok i samtalene, og det var Fridemokratene som kastet inn håndkleet.

Begrunnelsen var at partiet ikke har fått gjennomslag for sine krav og synspunkter i samtalene. Innvandring og tiltak for å kutte utslippene av klimagasser skal ha vært blant de vanskeligste temaene.

Et alternativ til en ny koalisjon av borgerlige partier og De grønne, kunne vært å videreføre storkoalisjonen som styrer Tyskland i dag. Den består av Merkels kristendemokrater og sosialdemokratiske SPD.

Men SPD-leder Martin Schulz sa mandag at partiet fortsatt er fast bestemt på å ikke bli med i en ny storkoalisjon. Da SPD gikk kraftig tilbake i valget i september, erklærte partiet at det ville ut av regjeringssamarbeidet.

– Etter valget ble det klart at storkoalisjonen hadde fått rødt kort, framholder Schulz.

– Komplisert

Hvis verken SPD eller Fridemokratene gir etter og blir halt tilbake til forhandlingsbordet, har Merkel i praksis to valg: Hun kan danne en mindretallsregjering, noe Tyskland har liten tradisjon for – eller hun kan overbevise Steinmeier om at nyvalg er eneste farbare vei ut av det politiske uføret.

Statsviter Thomas Sommerer ved Stockholms universitet påpeker at den tyske grunnloven gjør det komplisert å skrive ut nyvalg.

Samtidig mener han det ikke er noen som egentlig ønsker seg en mindretallsregjering, noe som også har sammenheng med landets rettslige rammeverk.

– Hele grunnloven bygger på stabilitet og en sterk regjeringsmajoritet, sier Sommerer til det svenske nyhetsbyrået TT.

Høyrepopulister

Letingen etter et styringsdyktig flertall ville vært enklere hvis de andre partiene hadde vært villige til å vurdere samarbeid med høyrepopulistiske Alternativ for Tyskland (AfD).

Det er trolig uaktuelt på grunn av AfDs svært strenge innvandringspolitikk og til dels ekstreme retorikk. Partiet, som fikk 12,6 prosent i valget i september, tror likevel det vil tjene på den politiske krisen som har oppstått.

I et eventuelt nyvalg vil AfD gjøre det enda bedre enn sist, sier partiets parlamentariske leder i delstaten Baden-Württemberg, Jörg Müthen, til nyhetsbyrået DPA.

Myndighetene i flere andre europeiske land gir uttrykk for bekymring for den politiske situasjonen i Tyskland.

– Av hensyn til Tyskland og Europa håper vi at vår viktigste partner er sterk, slik at vi sammen kan bevege oss framover, heter det i en uttalelse fra kontoret til Frankrikes president Emmanuel Macron.

