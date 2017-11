USA-sanksjoner mot nettverk som hevdes å forfalske penger for Iran

utenriks

Sanksjonene er rettet mot fire selskaper og to personer som beskyldes for å trykke etterligninger av jemenittiske sedler for å hjelpe Iran.

De to personene har ifølge det amerikanske finansdepartementet brukt to selskaper i Frankfurt og to selskaper i Teheran for å unngå europeiske eksportrestriksjoner. Slik skaffet de til veie utstyr som ble brukt til å trykke falske jemenittiske penger. Ifølge departementet kan pengene være verdt flere hundre millioner dollar.

Dette skal ha kommet den iranske revolusjonsgarden til gode, som har vært mål for amerikanske sanksjoner siden 2007.

Utestengt fra bankvesen

Sanksjonene innebærer at personene og selskapene nektes å bruke store deler av det globale bankvesenet, i tillegg til at finansinstitusjoner som følger amerikansk lov ikke kan gjøre forretninger med dem.

I henhold til den internasjonale atomavtalen, som ble inngått med Iran for to år siden, skal sanksjoner knyttet til Irans atomprogram oppheves. Men president Donald Trump er sterkt kritisk til avtalen, og administrasjonen hans har sørget for å innføre nye sanksjoner mot Iran som ikke er knyttet til landets atomprogram.

Anklaget for nettangrep

For to måneder siden vedtok USA sanksjoner mot flere personer og selskaper som enten beskyldes for nettangrep mot amerikanske banker eller for å ha handlet til støtte for Revolusjonsgarden.

I oktober innførte Trump-administrasjonen nye sanksjoner mot Revolusjonsgarden etter å ha beskyldt de iranske styrkene for å støtte militante grupper som libanesiske Hizbollah, palestinske Hamas og afghanske Taliban.

