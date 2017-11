Google vil flytte russiske medier nedover i søkeresultatet

utenriks

Eric Schmidt, styreleder i Googles morselskap Alphabet, sier ifølge BBC at selskapet må sette i verk tiltak for å stanse spredningen av feilinformasjon.

Amerikansk etterretning beskriver RT som «Russlands statsdrevne propagandamaskin». Google har blitt kritisert for å fremme de to mediene ved å inkludere dem i sin Google News-tjeneste, som er en liste med utvalgte, legitime nyhetssider. De er også med i utvalget av nyheter som automatisk plukkes ut til Googles kunder i forskjellige sammenhenger, skriver The Guardian.

– Vi jobber for å oppdage slike scenarioer, og flytte denne typen sider nedover i resultatene, sa Schmidt under et arrangement i Halifax i Canada i helgen.

Schmidt utelukket imidlertid å stenge RT og Sputnik ute.

– Det er ikke slik vi opererer. Jeg er sterkt mot sensur. Jeg er sterkt for rangering – det er det vi gjør, sa Schmidt.

De russiske mediene reagerer sterkt på utspillet.

– Google trosser all logikk og fornuft. Fakta tillates ikke hvis de kommer fra RT – «fordi Russland». Det til tross for at Google, i Kongressens egen protokoll, sier de ikke har funnet manipulasjon eller regelbrudd fra RT, sier sjefredaktør Margarita Simonjan i en uttalelse.

