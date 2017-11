Suu Kyi feilsitert på at hun mener ulovlig innvandring fører til terrorisme

utenriks

Suu Kyi ble mistolket og feilsitert da hun holdt en tale for en rekke utenriksministre i Naypyitaw mandag. I talen sa Suu Kyi at verden befinner seg i en ny periode med ustabilitet og at konflikter fører til nye trusler og kriser, som «ulovlig innvandring, spredning av terrorisme og voldelig ekstremisme, sosial disharmoni og til og med trusselen om atomkrig».

– Konflikter fratar samfunn freden og etterlater underutvikling og fattigdom, og støter folk og selv land fra hverandre, sa Suu Kyi.

Da uttalelsen ble gjengitt av nyhetsbyrået AP, ble Suu Kyi sitert på at hun mente at ulovlig innvandring var årsaken til både terrorisme, ekstremisme og trussel om atomkrig.

Regjeringshæren i Myanmar har siden slutten av august drevet over 620.000 rohingyaer på flukt til nabolandet Bangladesh, men Suu Kyi nevnte ikke rohingyaene i talen.

Ine Eriksen Søreide (H) var blant utenriksministrene som hørte Suu Kyis tale mandag, og hun mener at det er et visst håp om bedring av situasjonen for rohingyaene som er drevet på flukt.

