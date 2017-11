Trump og Putin har diskutert Syria, Iran og Nord-Korea

utenriks

Det hvite hus opplyser at Syria, Iran, Nord-Korea og Ukraina var blant temaene som ble diskutert.

Trump og Putin hadde nylig flere uformelle samtaler på sidelinjen av et regionalt toppmøte i Vietnam. Der ble de enige på en rekke punkter om Syrias framtid etter krigen.

Trumps telefonsamtale med Putin kommer dagen etter at Putin møtte Syrias president Bashar al-Assad i Sotsji. Det var Assads andre besøk i Russland i løpet av de snart sju årene krigen har herjet i Syria. Møtet skjedde i forkant av et planlagt toppmøte mellom Russland, Tyrkia og Iran onsdag.

I forkant av onsdagens møte heter det fra Kreml at hensikten med møtet mellom Putin og Assad mandag var å få Assad med på å gi sin tilslutning til ulike mulige avtaler som de tre lederne kan diskutere onsdag.

Under besøket i Sotsji sa de to lederne seg enige i at militæroppdraget i Syria er ved veis ende.

