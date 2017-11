Vill jubel i Zimbabwe etter Mugabes avgang

utenriks

Mugabe kunngjorde sin avgang i form av et brev som tirsdag ble lest opp av nasjonalforsamlingenes president Jacob Mudenda.

«Jeg, Robert Gabriel Mugabe, tilbyr meg herved å gå av i tråd med grunnlovens paragraf 96 med umiddelbar effekt», heter det i brevet.

Dermed er Mugabes tid som president over etter at han i 37 år har styrt Zimbabwe med hard hånd.

Mens Mudenda leste opp brevet, begynte forsamlingens medlemmer å danse og rope av glede. De var i utgangspunktet samlet for å diskutere et forslag om å stille Mugabe for riksrett.

Mugabes frivillige avgang kommer etter en usedvanlig begivenhetsrik uke, som begynte med at militæret rykket inn i hovedstaden Harare og tok kontroll over alle viktige bygninger, deriblant nasjonalforsamlingen, TV-huset og regjeringspartiets kontorer. Samtidig ble Mugabe satt i husarrest.

Arvestrid

93-åringen har den siste uken nærmest klamret seg til makten mens både militære ledere, regjeringspartiet ZANU-PF og flere av Mugabes mangeårige støttespillere har bedt ham om å gå av. I helgen ble det meldt at Mugabe ville kunngjøre sin avgang i en tale, men talen søndag inneholdt ingen slik beskjed.

Mugabes plutselige fall skyldes en strid innen regjeringspartiet om hvem som bør bli Mugabes arvtaker. Nå ser det ut til å være klart for en «myk» maktovertakelse der Mugabe overlater roret til Emmerson Mnangagwa (75), mannen som inntil nylig var landets visepresident.

– Han vil overta makten innen 48 timer, opplyste Lovemore Matuke, regjeringspartiets innpisker i nasjonalforsamlingen, straks etter at brevet til Mugabe var lest opp.

Det var tirsdag uvisst hvor Mnangagwa befinner seg. Ifølge Matuke er han ikke langt unna. Han har tidligere gitt beskjed om at han ikke kommer hjem til Zimbabwe før har er trygg på at sikkerheten hans blir ivaretatt.

Flyktet fra landet

Mnangagwa flyktet nylig fra landet etter å ha fått sparken som visepresident. Årsaken var etter alt å dømme Mugabes ønske om å sikre at konen Grace ble hans arvtaker.

Men avsettelsen provoserte militæret, som få dager senere tok kontroll i hovedstaden Harare og satte Mugabe i husarrest.

Mnangagwa er en av Zimbabwes rikeste menn. Han står på god fot med landets militære ledere og har også vært landets sikkerhetsminister. Spørsmålet er om Mnangagwa kommer til å utgjøre noen stor forskjell for Zimbabwe. Han er kjent som en brutal og kompromissløs leder, noe som har gitt ham kallenavnet «krokodillen».