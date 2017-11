Mnangagwa lover demokrati og økonomisk vekst i sin første tale som leder

utenriks

Mnangagwa (75) viste seg onsdag kveld offentlig for første gang etter at han tidligere på dagen kom tilbake til Zimbabwe for å overta makten etter Robert Mugabe.

– I dag er vi vitne til at et nytt og fullstendig demokrati har begynt å utfolde seg i vårt land, sa Mnangagwa til tusenvis av mennesker som hadde samlet seg utenfor kontorene til regjeringspartiet ZANU-PF i hovedstaden Harare.

– Folkets vilje vil alltid seire. Jeg lover å være deres tjener, sa Mnangagwa, som etter planen skal tas i ed som president fredag.

Folkemassen jublet og danset og hyllet den nye lederen som en helt. Mange håper på nye tider med 75-åringen ved roret, selv om han har en fortid som en av Mugabes nærmeste støttespillere.

– Vi ønsker å få vekst i økonomien, vi ønsker jobber, alle patriotiske zimbabwere bør komme sammen, bør arbeide sammen, sa han videre.

I talen framholdt han også at han nylig var blitt utsatt for drapsforsøk.

Mnangagwa var inntil nylig Mugabes visepresident, men tidligere i november flyktet han fra landet etter å ha blitt avsatt. Onsdag forlot han Sør-Afrika, der han har oppholdt seg de to siste ukene, og fløy hjem. Det skjedde dagen etter at Robert Mugabe, Zimbabwes president i 37 år, gikk av frivillig.

(©NTB)