Putin forsikret Trump om at Assad vil holde valg

Det hvite hus opplyste tirsdag kveld at Syria, Iran, Nord-Korea, Afghanistan og Ukraina var blant temaene som ble diskutert.

Samtalen mellom Putin og Trump varte i mer enn en time, ifølge en amerikansk talsmann. Putin ga blant annet Trump beskjed om at Syrias president Bashar al- Assad har lovet å gjennomføre en reform av grunnloven og å avholde president- og parlamentsvalg.

Etter å ha ringt til Trump og Saudi-Arabias kong Salman, snakket Putin på telefon med både Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Egypts president Abdel Fattah al-Sisi, opplyser Kreml.

Assad-møte

Trumps telefonsamtale med Putin kommer dagen etter at Putin møtte Syrias president Bashar al-Assad i Sotsji. Det var Assads andre besøk i Russland i løpet av de snart sju årene krigen har herjet i Syria. Møtet skjedde i forkant av et planlagt toppmøte mellom Russland, Tyrkia og Iran onsdag.

Kreml har opplyst at hensikten med møtet mellom Putin og Assad mandag var å få den syriske presidenten med på å gi sin tilslutning til ulike mulige avtaler som de tre lederne kan diskutere onsdag.

Under besøket i Sotsji sa de to lederne seg enige i at militæroppdraget i Syria er ved veis ende.

Trump og Putin hadde nylig flere uformelle samtaler på sidelinjen av et regionalt toppmøte i Vietnam. Der ble de enige på en rekke punkter om Syrias framtid etter krigen.

– Storartet samtale

De to snakket tirsdag om konflikten i Syria, Ukraina og Nord-Koreas atomprogram, en samtale Trump betegnet som «storartet».

De diskuterte støtte til FN-ledet arbeid for å kunne avslutte krigen i Syria på fredelig vis, få slutt på den humanitære krisen, la fordrevne syrere komme hjem og sikre stabiliteten til et forent Syria, fri fra ondsinnet innblanding og fra å være et fristed for terrorister, het det i en uttalelse fra Det hvite hus.

Russiske myndigheter sa at Putin hadde understreket Russlands vilje til aktivt å legge til rette for en varig politisk løsning i Syria i henhold til resolusjonene fra FNs sikkerhetsråd.

De to presidentene diskuterte også mulig felles terrorbekjempelse rettet mot IS, al-Qaida, Taliban og andre terroristgrupper, samt hvordan man kan oppnå en varig fred i Ukraina og internasjonal innsats for å presse Nord-Korea til å oppgi sine kjernefysiske aktiviteter.

