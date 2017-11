Argentinsk ubåt kan ha eksplodert – pårørende fortviler 

utenriks

Håpet om å finne de 44 besetningsmedlemmene i live, er i ferd med å dø ut etter at det torsdag ble kjent at ubåten kan ha blitt rystet av en eksplosjon kort tid etter at den forsvant 15. november.

En talsmann for den argentinske marinen sier lyden som ble registrert i nærheten av stedet der ubåten ARA San Juan forsvant, kan ha stammet fra en eksplosjon.

Den korte, voldsomme lyden ble registrert av Organisasjonen for prøvestansavtalen (CTBTO) få timer etter at marinen mistet kontakt med ubåten.

En lignende undersjøisk lyd ble også registrert på amerikanske sensorer og av andre internasjonale byråer, opplyser marinen.

Pårørende rasende

Flere av besetningens pårørende samlet seg torsdag ved marinens base i Mar del Plata. Der fikk de høre beskjeden om ubåten kan ha vært rammet av en eksplosjon, og at denne fant sted to dager før ubåten ble meldt savnet.

Flere mener myndighetene brukte for lang tid på starte leting etter ubåten, og ifølge argentinske medier skal mannskapet ha meldt fra om en kortslutning i batteriene før den forsvant.

Noen av de pårørende mener marinen har hemmeligholdt dette, og kona til en i ubåtens besetning sier ARA San Juan også hadde mekaniske problemer i 2014.

–De perverse skurkene har manipulert oss. De sjøsatte skrot. De innviet en ubåt med et malingsstrøk og et flagg i 2014, men uten noe nytt utstyr innvendig. Marinen må ta skylda, sier Itati Leguizamon.

Hun sier hun er i ferd med å miste håpet.

–De sa ikke at besetningen hadde omkommet, men det er jo logisk å tro det, fortsetter Leguizamon.

Ikke angrep

Marinetalsmann Enrique Balbi understreker at det ikke er noe tegn på at eksplosjonen er forårsaket av et angrep mot ubåten.

Han legger også til at lyden kan ha vært en implosjon og ikke en eksplosjon, hvilket betyr at den fant sted inne i ubåten og ikke nødvendigvis rev den fra hverandre.

Han vil foreløpig ikke knytte ubåtens forsvinning til det mekaniske problemet som ble meldt om i argentinske medier.

Ifølge CTBTO ble eksplosjonslyden registrert i vannet, og ikke på havets bunn. De betegner det undersjøiske sjokket som lite, og sier det har vært vanskelig å analysere.

Norsk ubåt deltar

Søket etter ubåten vil fortsette inntil den argentinske marinen er helt sikre på hva som har skjedd med den, sier Balbi.

Nå er søket konsentrert rundt der eksplosjonslyden ble registrert, i San Jorge-golfen om lag 430 kilometer utenfor kysten og 1.300 kilometer sør for Buenos Aires.

Nærmere 4.000 mennesker fra ti ulike land bistår i søket, ved hjelp av båter og fly. I tillegg er en miniubåt fra USA og et fjernstyrt undervannsfartøy fra Norge på vei.

Eksperter har sagt at selv om ubåten kan være intakt, har mannskapet om bord muligens bare nok oksygen til å overleve under vann i sju til ti dager.

Ubåten var på et rutineoppdrag på vei fra havnebyen Ushuaia lengst sør i Argentina til byen Mar del Plata, om lag 400 kilometer sørøst for Buenos Aires, da den forsvant.

(©NTB)