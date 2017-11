Problemene tårner seg opp rundt Uber

utenriks

– Senatets næringskomité bør holde en høring for å kreve at Uber forklarer den hårreisende datalekkasjen – og den uforklarlige forsinkelsen med å informere brukere og sjåfører, sa senator Richard Blumenthal onsdag.

Demokraten Frank Pallone oppfordret den føderale handelskommisjonen til å granske selskapet. Kommisjonen sa at den var klar over den omfattende hackingen og gransker saken.

Advokater i flere amerikanske delstater har sagt at de vil granske Uber og hvordan selskapet har håndtert bruddet, ifølge Bloomberg.

Også i Europa vil Uber bli gjenstand for inngående gransking. Britiske myndigheter er allerede i kontakt med selskapet om saken.

– Datatilsynet er i direkte kontakt med selskapet for å kartlegge omfanget av dette og hva slags personopplysninger lekkasjen omfatter, sier en av sjefene i tilsynet.

Tjenestemenn i både Italia og Nederland etterforsker allerede Ubers forretningspraksis, melder Bloomberg.

Uber erkjente tirsdag at selskapet allerede i 2016 visste om hackerangrepet, som berørte 57 millioner brukere og over en halv million sjåfører i USA. Selskapet skal ha betalt hackerne til sammen 100.000 dollar for å få tilbake materialet de hadde tilgang til.

