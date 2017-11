Britisk politi: Væpnet politiaksjon i Oxford Street knyttes til terror

utenriks

Foreløpig er det ikke kommet meldinger om drepte eller sårede som følge av hendelsen. Stasjonene Oxford Circus og Bond Street like ved er evakuert og stengt.

Bevæpnet politi er på plass, og det kommer ifølge BBC meldinger om at folk løper bort fra stedet.

Politiet oppfordrer folk som er på Oxford Street til å trekke inn i bygninger og bli der inntil videre. I tillegg frarådes folk å dra til området.

– På dette tidspunktet kjenner ikke politiet til noen skadde eller drepte, skriver Metropolitan Police.

– Politiet fikk flere meldinger klokka 16.38 om at det var avfyrt skudd på Oxford Street og på T-banestasjonen på Oxford Circus. Politiet har håndtert hendelsen som en hendelse knyttet til terror.

Politiet er på stedet og håndterer saken i samarbeid med kollegaer fra transportpolitiet, opplyser Metropolitan Police.

BBCs reporter melder at det har brutt ut massepanikk på Oxford Circus, mens det britiske transportpolitiet sier stasjonen er stengt mens de etterforsker en «kundehendelse».

Det britiske transportpolitiet BTP skriver på Twitter at stasjonen er stengt, og folk oppfordres til å holde seg unna området.

Et øyevitne sier til Reuters at området rundt stasjonen er blitt ryddet for folk og trafikk.

