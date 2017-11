Hæren settes inn mot voldelige demonstranter i Islamabad

utenriks

Seks mennesker ble drept og om lag 200 mennesker såret etter at politiet i Islamabad gikk til aksjon for å rydde en islamistisk protestleir tidligere på dagen. Fem sivile ble skutt og drept, mens rundt 100 av de sårede er politifolk, ifølge sykehuskilder.

Regjeringen har sagt ja til å utplassere soldater for å «kontrollere lov og orden» i hovedstaden inntil videre, opplyser innenriksdepartementet lørdag kveld.

Om lag 8.500 politifolk og paramilitære soldater i opprørsutstyr deltok i aksjonen, som ble innledet like etter soloppgang lørdag morgen. Styrkene skjøt med gummikuler og tåregass for å fjerne de om lag 2.000 demonstrantene, som svarte med å kaste stein mot politiet og sette fyr på politibiler.

Demonstrantene krever at justisministeren går av, noe som skal ha bakgrunn i at en referanse til profeten Mohammed ble strøket fra et lovforslag.

Flere byer

Etter sammenstøtene trakk sikkerhetsstyrkene seg tilbake, før ordren om hærens innrykk kom. Sent lørdag kveld var det foreløpig ingen tegn til at soldatene var blitt satt ut i gatene.

Mens volden utartet i Islamabad lørdag, spredte demonstrasjonene seg til andre steder i landet, deriblant storbyene Lahore og Karachi.

Det var lørdag kveld uklart hvor mange demonstranter som holder stand i Islamabad. Ifølge nyhetsbyrået AFP strømmet det til flere demonstranter etter at aksjonen startet tidligere på dagen.

Stein i hodet

Den døde politimannen ble truffet av en stein i hodet, opplyser både politiet og sykehuskilder. Pakistanske medier fikk forbud mot å vise bilder fra stedet etter hvert som volden tiltok.

Protesten er arrangert av islamistbevegelsen Tehreek-i-Labaik Ya Rasool Allah Pakistan. Siden 6. november har de sperret en hovedvei som hver dag blir brukt av tusenvis av pendlere, noe som har ført til lange køer og rasende pendlere. En syk åtteåring skal dessuten ha dødd fordi en ambulanse ikke nådde fram til sykehuset i tide.

Trær er hogd ned for å sperre veiene, og demonstrantene brant lørdag dekk for å stanse politiet.

Krever ministers avgang

Demonstrantene krever at justisminister Zahid Hamid må gå av etter at eden som politikere må avlegge for å stille til valg, ble endret. De mener at eden ble omformulert slik at også medlemmer av den forfulgte muslimske ahmadiyya-minoriteten skal kunne stille til valg, og de anklager ministeren for blasfemi.

Tehreek-i-Labaik Ya Rasool Allah reagerte spesifikt på at en referanse til profeten Mohammad ble fjernet i teksten, ifølge BBC.

Vedtaket om å endre eden ble raskt omgjort som følge av protestene. Justisministeren ba om unnskyldning og sa at det hele skyldtes en feil, men protestlederne har holdt fast på kravet om at Hamid må gå av.

Pakistanske myndigheter har fått kraftig kritikk for ikke å ha reagert mot demonstrantene tidligere.

(©NTB)