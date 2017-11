Krangel førte trolig til terroralarm i London

utenriks

I tillegg til å ha offentliggjort bilder fra overvåkingskameraer av de to mennene, ønsker politiet å snakke med personer som befant seg på stasjonen under evakueringen, melder BBC.

Politiet mener det var en krangel mellom to menn på en plattform før alarmen gikk og ønsker å snakke med de to.

16 personer ble behandlet for skader etter at de flyktet fra stasjonen som følge av meldinger om at det var løsnet skudd på en plattform. Det er ikke funnet bevis for at det ble brukt våpen.

Folk som var ute og handlet, søkte tilflukt i butikker i handlegaten Oxford Street, og væpnet politi ble utplassert. Situasjonen ble behandlet som et mulig terrorangrep fram til alarmen ble avblåst.

(©NTB)