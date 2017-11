Stor politiaksjon mot islamistiske demonstranter i Pakistan

utenriks

Om lag 8.500 politifolk og paramilitære soldater i opprørsutstyr deltok i aksjonen, som ble innledet like etter soloppgang lørdag morgen. Styrkene skjøt med gummikuler og tåregass for å fjerne de om lag 2.000 demonstrantene, som svarte med å kaste stein mot politiet.

Protesten er arrangert av islamistgruppa Tehreek-i-Labaik Ya Rasool Allah Pakistan. Siden 6. november har de sperret en hovedvei som hver dag blir brukt av tusenvis av pendlere, noe som har ført til lange køer og rasende pendlere. En syk åtteåring skal dessuten ha dødd fordi en ambulanse ikke nådde fram til sykehuset i tide.

Demonstrantene krever at justisminister Zahid Hamid må gå av etter at eden som politikere må avlegge for å stille til valg, ble endret.

Pakistanske myndigheter har fått kraftig kritikk for ikke å ha reagert mot demonstrantene tidligere.

(©NTB)