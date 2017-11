Første ordinære parlamentsvalg i Nepal på 18 år

utenriks

Mens valgene i 2008 og 2013 gjaldt forsamlinger som skulle utarbeide en ny grunnlov, skulle nepalske velgere søndag avgjøre hvilke politikere som skal sitte i en vanlig nasjonalforsamling.

I valget kjempes det om totalt 275 seter i Nepals nye føderale parlament og 550 seter i sju provinssamlinger.

På den ene siden står Kongresspartiet og dets støttespillere, som anses for å ha et nært forhold til India. Hovedmotstanderne er de tidligere maoistopprørerne og det største opposisjonspartiet, kommunistiske UML, som står nærmere Kina. Det forventes et tett løp mellom partiene.

Indikerer høy valgdeltakelse

Velgere i den nordlige fjellregionen trosset vinterkulde og gikk i flere timer til nærmeste valglokale, før de stengte klokken fem lokal tid.

Valget har stort sett gått fredelig for seg, og de foreløpige tallene tyder på en valgdeltakelse på mer enn 65 prosent, ifølge valgkommisjonen. Mer enn tre millioner nepalere hadde stemmerett i valget.

I distriktet Rukum har valgkommisjonen bestilt ny avstemning i to valglokaler etter at stemmesedler ble ødelagt i et angrep.

Ønsker samarbeid

Både India og Kina er interessert i et tettest mulig samarbeid med fjellandet, fordi det regnes som en stor kilde til vannkraft.

Hæren ble satt i beredskap på valgdagen som følge av flere attentat i regi av en maoistisk utbrytergruppe.

Valget skjer i to omganger, og andre valgomgang holdes 7. desember.

