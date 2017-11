FN: 11 millioner barn i Jemen trenger akutt hjelp

utenriks

– I dag kan man si at Jemen er en av de verste stedene på jorden å være barn, sier Geert Cappelaere, UNICEFs regionale direktør for Midtøsten og Nord-Afrika.

Ifølge FNs barnefond UNICEF lider to millioner barn i Jemen av akutt underernæring, mens over 11 millioner barn trenger akutt humanitær hjelp.

FN har advart om at millioner risikerer å dø som følge av den saudiarabiske blokaden av landet. Et FN-fly med sårt tiltrengte vaksiner landet i den opprørskontrollerte hovedstaden Sana lørdag. Men FN påpeker at behovet er desperat for store mengder mat og medisiner fra skip som fortsatt nektes å legge til kai.

På lørdag landet også et Røde Kors-fly med personell i Jemen. Organisasjonen sier det er viktig at nødhjelp slipper inn i landet og påpeker at 2,5 millioner mennesker i Jemen ikke har tilgang på rent vann.

– Mangelen på rent vann øker også risikoen for ytterligere spredning av kolera, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

