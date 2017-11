FN: Skip med mat har ankommet Jemen

utenriks

Det er første gang på flere uker at den saudiledede koalisjonen lar skip legge til en kai ved opprørskontrollerte havner, som jemenitter er helt avhengige av både for nødhjelp og vanlig import.

Talsperson Abir Atifa i WFPs Midtøsten-avdeling sier at et skip søndag ankom havnen i Saleef, som ligger rundt 70 kilometer nord for Hodeida.

Atifa forteller at rundt 25.000 tonn hvete fra WFP kommer til å bli losset av skipet mandag morgen.

Samtidig la også et kommersielt skip til kai i den viktige havnebyen Hodeida. Lokale tjenestemenn sier til Reuters at skipet er lastet med 5.500 tonn mel. Yahya Sharafeddine, nestleder ved havnen, bekrefter overfor AFP at dette skipet er et kommersielt fartøy.

Saudi-Arabia sa at blokaden av havnebyen ved Rødehavet skulle oppheves torsdag, men først søndag fikk det første skipet slippe inn til havnen.

– I løpet av de siste ukene har den saudiledede koalisjonen hindret over 20 skip med til sammen 500.000 tonn mat og drivstoff fra å legge til kai i Hodeida, sa Redd Barnas leder i Jemen, Tamer Kirolos, før helgen.

Saudi-Arabia innførte den siste blokaden 5. november, og FN har advart om at millioner av jemenitter risikerer å dø fordi hjelpen ikke slipper inn.

Saudi-Arabia begrunnet blokaden med behov for å stanse våpenleveranser til de lokale houthi-opprørerne fra Iran, men iranerne nekter for at de leverer våpen til Jemen.

(©NTB)