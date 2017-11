Kambodsjas statsminister vil forby menneskerettsgruppe

utenriks

I en tale til tekstilarbeidere søndag sa Hun at Kambodsjas senter for menneskerettigheter (CCHR) må etterforskes av innenriksdepartementet med sikte på at gruppa forbys.

– CCHR må stenge fordi de følger utlendinger, sa Hun.

Opposisjonsleder Kem Sokha ble pågrepet i september og siktet for forræderi. Han stiftet CCHR i 2002 før han vendte tilbake til politikken i 2007.

I en uttalelse søndag skriver menneskerettsgruppa at den vil fortsette arbeidet med å fremme respekt for menneskerettighetene i Kambodsja. Gruppa fastholder også at den er uavhengig og ikke knyttet til noen politiske partier.

Sokha og hans parti CNRP er blitt beskyldt for å forsøke å få i stand en såkalt «fargerevolusjon» med amerikansk hjelp, det vil si masseprotester for å presse regjeringen til å gå av.

I forrige uke besluttet Høyesterett å oppløse CNRP til tross for sterke protester.

Statsminister Hun Sen har styrt Kambodsja i 32 år.

(©NTB)