To omkom og 30 ble skadd i voldsom eksplosjon i kinesisk havneby

Eksplosjonen skjedde tidlig søndag morgen ved det som er en av Kinas travleste havner. Gatene var fulle av bygningsrester og ødelagte biler etter eksplosjonen.

Ifølge det statlige nyhetsbyrået Xinhua skjedde eksplosjonen i en fabrikk. Flere boligblokker skal også ha rast sammen, men de skal ha vært tomme fordi de skulle rives.

To personer har omkommet og to andre er alvorlig skadd, melder lokale medier. Nettsiden huanqiu.com skriver at minst 30 personer er brakt til sykehus.

Øyenvitner har opplyst at eksplosjonen kan ha vært forårsaket av en gassrørledning som ble ødelagt under rivingsarbeid, men et lokalt gasselskap har meldt at det ikke er noen gassrørledninger i området. Ifølge politiet er årsaken til eksplosjonen under etterforskning.

