Vulkanutbrudd på Bali stanser flytrafikk

utenriks

Vulkanen Agung på den populære ferieøya Bali spydde søndag morgen aske 4.000 meter opp i været, og tykk grå røykskyer la seg over området.

Ngurah Rai-flyplassen er fortsatt åpen, men 28 flyginger til og fra øya er innstilt. Det har rammet minst 2.000 flypassasjerer, de fleste fra Australia.

Det er det andre utbruddet fra Agung på en uke.

– I 8.30-tiden pågikk utbruddet fortsatt, sa talsmann Sutopo Nugroho søndag og la til at farenivået er uendret, én grad under det høyeste nivået.

22. september ble farenivået hevet til høyeste grad, noe som førte til at mer enn 130.000 mennesker forlot sine hjem og søkte tilflukt i midlertidige leire av fryktet for et forestående utbrudd. Sent i forrige måned nedgraderte myndighetene farenivået et hakk etter en jevn nedgang i vulkanaktiviteten.

Sutopo opplyste at rundt 25.000 mennesker fortsatt er evakuert.

Sist det var utbrudd fra den 3.031 meter høye Agung-vulkanen var over en periode på nesten et år fra 1963 til 1964. Da mistet rundt 1.200 mennesker livet.

