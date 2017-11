Diplomatisk balansekunst for paven i Myanmar

utenriks

Rundt 30.000 mennesker hadde tatt oppstilling på veien fra flyplassen og inn til landets største by Yangon for å hilse paven velkommen til det buddhist-dominerte landet mandag.

Paven ble kjørt til erkebiskopens residens der han senere tok imot Myanmars mektige hærsjef Min Aung Hlaing. Under det 15 minutter lange møtet snakket paven og generalen om «det store ansvaret landets myndigheter har i denne overgangsperioden», opplyser Vatikanets talsmann Greg Burke.

Det er ikke kjent om paven tok opp situasjonen for de mange rohingyaene som har flyktet til Bangladesh i møtet med hærsjefen.

Tirsdag skal paven møte Myanmars sivile leder Aung San Suu Kyi, og onsdag er det ventet at 200.000 katolikker vil delta på en katolsk messe som paven skal lede under åpen himmel i Yangon.

Fordrivelse

Av Myanmars 51 millioner innbyggere, er bortimot 700.000 katolikker. De bor for det meste i grenseområder der tusenvis er fordrevet som følge av væpnede konflikter mellom hæren og etniskbaserte militser som kjemper for mer selvstyre.

Men den viktigste grunnen til at pavebesøket får stor internasjonal oppmerksomhet, er fordrivelsen av den muslimske rohingya-minoriteten vest i landet og pavens tydelig uttrykte sympati for folkegruppen.

Siden slutten av august har over 620.000 rohingyaer flyktet over grensen til Bangladesh der de nå bor i overfylte flyktningleirer under svært dårlige forhold. Både FN og USA har fastslått at rohingyaene blir utsatt for etnisk rensing, mens militæret i Myanmar avviser anklagene og hevder at de kun har aksjonert mot militante muslimer.

R-ordet

Før pavens besøk er det spesielt ett spørsmål som har preget debatten i lokale medier: Vil han bruke betegnelsen rohingya eller ikke?

Blant buddhister i Myanmar er det en dominerende oppfatning at rohingyaene ikke er noen egen folkegruppe, og de kalles gjerne bengalere ettersom de anses som ulovlige innvandrere fra Bangladesh. Dette til tross for at mange rohingyaer har bodd i Myanmar i flere generasjoner.

Pave Frans har tidligere oppfordret til bønn for «våre rohingyabrødre og -søstre». Hvis han unnlater å bruke betegnelsen, kan det bli oppfattet som en kapitulasjon overfor militæret og manglende vilje til å stå opp for samfunnets aller svakeste. Bruker han betegnelsen, risikerer han at mange av landets buddhister lukker ørene for hva han har å si.

På forhånd har den katolske kirken i Myanmar bedt ham om ikke å bruke betegnelsen rohingya om gruppen i frykt for at det vil bli oppfattet støtende.

Avtale om retur

I forrige uke signerte Myanmar og Bangladesh en avtale om at rohingyaene skal returneres til Myanmar, og at returene skal begynne om to måneder. Både FN og menneskerettsgrupper er svært kritiske til avtalen ettersom de ikke har noe å vende tilbake til, og fordi det ikke er iverksatt tiltak for å endre de negative holdningene til rohingyaene i den buddhistiske befolkningen.

Paven avslutter besøket i Bangaldeshs hovedstad Dhaka 2. desember, der han skal delta på en stor katolsk ungdomssamling.

