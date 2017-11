Prins Harry: Kjærlighet ved første blikk

utenriks

Mandag formiddag kom nyheten som britiske kongereportere har ventet på i ukevis. Prins Harry (33) har forlovet seg med Meghan Markle (36), og paret skal gifte seg våren 2018.

De to har vært kjærester siden juli 2016, og forholdet ble bekreftet offisielt i november samme år.

– Det var kjærlighet ved første blikk, sa prinsen da paret møtte pressen under en fotoseanse utenfor Kensington Palace mandag ettermiddag.

Ifølge en kunngjøring fra prins Charles, Harrys far, forlovet paret seg tidligere i november. Dronning Elizabeth og hennes mann Philip skriver i en uttalelse at de er henrykt over forlovelsen og at de ønsker paret all mulig lykke.

Mor med dreadlocks

Men Meghan Markle er langt fra noe vanlig prinsesseemne, ifølge BBCs kommentator Daniela Relph.

Av yrke er hun skuespiller, kanskje mest kjent i rollen som Rachel Zane i den amerikanske TV-serien «Suits».

Hun har vokst opp i Los Angeles, har hvit far og svart mor, og har engasjert seg for likestillingsarbeid i FN-organisasjonen UN Women.

I et intervju med magasinet Ebony har hun uttalt at hun brukte lang tid på å finne seg selv:

– Min mor er 100 prosent svart med dreadlocks. Og når folk finner ut at den jenta fra «Suits» er hennes datter, oppstår det ofte en sånn frakobling og noen ganger vantro.

36-åringen har også et to år langt ekteskap bak seg, med filmprodusenten Trevor Engelson. Det har fått enkelte britiske kommentatorer til å sammenligne henne med kronprinsesse Mette-Marit, som var alenemor da hun møtte kronprins Haakon.

Shoppet i London

Da forholdet til prins Harry først ble kjent, gjorde deler av britisk presse mye ut av at hun hadde vokst opp i det som ble beskrevet som et sterkt belastet miljø i Los Angeles. I realiteten vokste hun opp i et velstående område kalt «Black Beverly Hills».

På et tidspunkt rykket prins Harry ut og kritiserte dekningen for å spille på rasemessige undertoner og ba om respekt for parets privatliv.

Ryktene om at de kom til å forlove seg, har gått siden Markle nylig kom til London. I forrige uke ble hun observert mens hun var ute og handlet, og hun skal også ha tatt med seg sine to hunder til den britiske hovedstaden, ifølge The Sun.

Paret deltok for første gang sammen på et offisielt arrangement i september. Det var under åpningen av Invictus Games i Toronto, et internasjonalt idrettsarrangement for sårede soldater som prins Harry har tatt initiativ til, ifølge BBC.

– Forelsket

Samme måned sa Markle til magasinet Vanity Fair at «vi er to mennesker som er virkelig lykkelige og forelsket».

Prins Harry (33) er den yngste av de to sønnene til prins Charles og avdøde prinsesse Diana.

Prins William, Harrys storebror, og hans kone Kate sier at de er «svært begeistret for Harry og Meghan».

– Det har vært fantastisk å bli kjent med Meghan og se hvor lykkelige hun og Harry er sammen, skriver de i en uttalelse.

Prins Harry har selv bakgrunn fra det britiske forsvaret der han blant annet har vært helikopterpilot. Han er også kjent for sitt sterke engasjement for veldedighetsarbeid, en interesse han deler med sin framtidige kone.