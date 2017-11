Prins Harry og Meghan Markle er forlovet

utenriks

Kunngjøringen om at de to er forlovet, kom mandag formiddag. Ifølge kongehuset forlovet paret seg tidligere i november. Senere mandag skal de to stille opp til en fotoseanse i forbindelse med forlovelsen.

Forholdet mellom de to ble bekreftet i november 2016. Markle er født i California, men er bosatt i Toronto i Canada. Av yrke er hun skuespiller.

Ryktene om at en forlovelse var nært forestående, har gått siden 36-åringen kom til London for halvannen uke siden.

Hun ble også observert da hun var ute og handlet i London i forrige uke. Hun skal også ha tatt med seg sine to hunder, ifølge The Sun.

Prins Harry (33) er den yngste av de tre sønnene til prins Charles og den nå avdøde prinsesse Diana.