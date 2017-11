160.000 nye hiv-tilfeller i Europa i fjor

utenriks

I EU fikk over 29.000 mennesker påvist hiv i 2016, en liten nedgang fra året før, går det fram av en rapport fra European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) og Verdens helseorganisasjon (WHO).

Ifølge ECDCs leder Andrea Ammon går det i gjennomsnitt tre år fra folk blir smittet til de får diagnosen, og dette gjør behandlingen vanskeligere og utsiktene for pasienten langt dårligere.

Flest nye smittetilfeller ble påvist i østeuropeiske land som Russland, Kasakhstan og Usbekistan, der infeksjonsraten i motsetning til resten av verden øker.

– Hiv-epidemien fortsetter å vokse med alarmerende fart i den europeiske regionen, først og fremst i den østlige delen, sier WHOs regiondirektør i Europa, Zsuzsanna Jakab.

Ukraina toppet fjorårets liste over flest nye påviste hivsmittede per innbygger, med 33,7 per 100.000 innbygger.

Latvia hadde færrest påviste tilfeller i Europa med 18,5 per 100.000 innbygger.

Verdens aidsdag markeres hvert år 1. desember.

(©NTB)