Telegraph: Brexit-enighet mellom EU og Storbritannia

utenriks

Britene må ut med mellom 45 og 55 milliarder euro for å dekke forpliktelsene de allerede har påtatt seg som EU-medlem, skriver avisa, som har snakket med kilder på begge sider av bordet.

Opplysningene er imidlertid ikke bekreftet av offisielle kilder.

Avtalen om oppgjøret er et av tre punkter som må være på plass innen forhandlingene kan fortsette. De to andre punktene er grensen mellom Irland og Storbritannia og hvilke rettigheter EU-borgere som oppholder seg på britisk jord, skal ha.

En britisk embetsmann, som ikke ønsker å bli navngitt, sier imidlertid til nyhetsbyrået Reuters at han ikke kjenner igjen informasjonen i The Telegraph. Men også Financial Times siterer kilder som sier det er blitt enighet mellom Storbritannia og EU om skilsmisseprisen.

May og Juncker møtes på nytt

Britenes statsminister Theresa May og EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker skal neste mandag møtes til nye forhandlinger.

EUs sjefforhandler Michel Barnier var tirsdag i Berlin, der han diskuterte status i forhandlingene med statsminister Angela Merkel.

De siste ukene har det pågått et intenst diplomati på høyeste nivå i håp om å få på plass skilsmisseavtalen før jul. Samtidig har de tekniske forhandlingene fortsatt bak lukkede dører.

– Gir håp

Senioranalytiker Mikael Milhøj i Danske Bank sier at dersom informasjonen stemmer, gir det håp om at forhandlingsklimaet er blitt bedre.

– Vårt hovedscenario er at EU og Storbritannia inngår en avtale om en overgangsperiode innen relativ kort tid, og at man deretter i ro og mak kan få en større og permanent avtale på plass, sier han.

(©NTB)