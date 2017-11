utenriks

Møtet finner sted i Abidjan i Elfenbenskysten onsdag kveld, der EU og Den afrikanske union tidligere på dagen startet sitt toppmøte.

I møteinnkallelsen, som president Emmanuel Macrons kontor har kunngjort, heter det at Tysklands statsminister Angela Merkel skal være til stede under hastemøtet for å diskutere hvordan man kan bekjempe slavehandel av migranter i Libya.

