Kina vil gjengjelde amerikansk handelsgranskning

Den amerikanske beslutningen om innlede granskning av angivelig kinesisk dumping av aluminium, ses som et uvanlig aggressivt trekk, melder nyhetsbyrået AFP.

Det er første gang siden 1991 at det amerikanske handelsdepartementet har innledet granskning på egen hånd, framfor å reagere på en klage fra et amerikansk selskap.

– Denne handlemåten fra den amerikanske siden er sjelden i internasjonal handels historie, heter det i en uttalelse fra den kinesiske handelsdepartementet.

– Kina er svært misfornøyd med tendensen til proteksjonisme som USA viser.

USAs handelsdepartement sa tirsdag at granskningen ble satt i gang på grunn av mistanke om dumping og urettferdige subsidier til blokker med vanlige aluminiumslegeringer fra Kina. Amerikanske myndigheter mener dette kan skade amerikansk industri.

– President Donald Trump har fra dag én gjort det klar at urettferdig handelspraksis ikke vil bli tolerert, og i dag tar vi enda et skritt for å oppfylle det løftet, sier handelssekretær Wilbur Ross i en uttalelse.

USA importerte aluminium fra Kina for mer enn 600 millioner dollar i fjor, noe som etter dagens kurs tilsvarer nærmere 5 milliarder kroner.

(©NTB)