Menneskerettsarbeidere drept på Filippinene

utenriks

De to menneskerettsarbeiderne undersøkte en sak der bønder skal ha blitt drevet fra sine egne gårder i provinsen Negros. Væpnede grupper trakasserer innbyggerne der, og ifølge menneskerettsorganisasjoner forsøker folk i politiske stillinger å ta land fra vanlige bønder.

– Menneskerettsmedarbeiderne undersøkte påstander om ulovlig fordrivelse av bønder, opplyser talsmann for organisasjonen Karapatan, Geri Cerillo.

Menneskerettsorganisasjoner på Filippinene mener at president Rodrigo Dutertes regime har skapt et klima med straffefrihet, og at menneskerettsarbeidere stadig opplever trusler, trakassering – og til og med drap.

Duterte har satt i gang en nådeløs krig mot narkotika, uten respekt for menneskerettigheter. Han har tidligere rett ut truet med å drepe menneskerettsaktivister dersom de hindret kampen mot narkotikaforbrytelser.

Politiet i regionen har lovet å etterforske drapene på de to menneskerettsarbeiderne.

(©NTB)