Nord-Korea: Det nye missilet kan nå hele USA

Nord-Koreas leder Kim Jong-un erklærte testen av missilet for vellykket, ifølge en kunngjøring på statlig TV i det lukkede regimet. Det skriver det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

Kim sa også at landet med dette har nådd et historisk gjennombrudd ved å bli en atommakt.

Missilet ble skutt opp fra Sain-ni i Nord-Korea klokken 19.17 tirsdag kveld norsk tid, onsdag morgen lokal tid. Det tilbakela om lag tusen kilometer i luften før det falt ned innenfor Japans økonomiske sone i Japanhavet, 50 minutter senere.

Pentagon opplyste at missilet ikke utgjorde noen trussel mot Nord-Amerika, amerikanske territorier eller amerikanske allierte.

USAs forsvarsminister Jim Mattis uttalte at missiltesten markerer et tydelig skritt mot at Nord-Koreas missiler er en trussel for hele verden.

– Dette skal vi ta oss av

Missilet skal ha nådd en svært høy bane, 4.500 kilometer over jordas overflate. Hvis det er korrekt, betyr det at missilet gikk ti ganger høyere enn banen som Den internasjonale romstasjonen befinner seg i.

USAs president Donald Trump var i samtaler med Japans statsminister Shinzo Abe kort tid etter hendelsen. To timer uttalte han også at USA vil ordne konflikten.

– USA tar oppskytingen svært alvorlig. Dette skal vi ta oss av, sa Trump, som la til at ikke noe er endret i USAs syn på Nord-Koreas missilprogram.

Hastemøte

FNs sikkerhetsråd har innkalt til et hastemøte onsdag for å diskutere Nord-Koreas siste oppskyting.

Regimet i Pyongyang har pådratt seg omverdenens vrede ved å utvikle atomvåpen og langtrekkende missiler.

FNs sikkerhetsråd har gjentatte ganger krevd full stans i disse våpenprogrammene og har innført en rekke sanksjoner mot landet. De inkluderer eksportforbud for landets viktige tekstilindustri og begrensninger på Nord-Koreas import av olje og fossilt brensel.

