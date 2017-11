Diplomatisk sluttspurt for å løse Irland-floke 

utenriks

EU og Storbritannia er nær et gjennombrudd i forhandlingene om en skilsmisseavtale.

Men én stor floke gjenstår, nemlig spørsmålet om hvilke regler som skal gjelde langs grensa mellom Irland og Nord-Irland.

Storbritannia har lovet at det ikke skal bygges opp fysiske grensesperringer. Men irene sier de fortsatt ikke føler seg overbevist om at det britene tilbyr, er godt nok til å forhindre en «hard grense».

Fredag reiser EUs president Donald Tusk til Irland for å diskutere saken direkte med statsminister Leo Varadkar. De to møtes klokka 16. Deretter skal de holde en felles pressekonferanse, opplyser Tusks pressetalsmann Preben Aamann.

Den britiske avisa The Times skriver at britene har lagt fram nye forslag i saken som de håper kan bringe forhandlingene videre. Forslaget innebærer blant annet at regjeringen i London vil delegere makt i enkelte spørsmål til de regionale myndighetene i Nord-Irland for å gjøre det mulig å samordne tollregimene i Irland og Nord-Irland også etter brexit.

Partene har håp om å kunne presentere hovedlinjene i en enighet når Storbritannias statsminister Theresa May besøker EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker i Brussel førstkommende mandag.

(©NTB)