FN ber om at 500 pasienter evakueres fra Syria

– Ingen har blitt evakuert på to måneder. Hvis de ikke evakueres vil mange av dem dø, sa Jan Egeland, som leder FNs humanitære innsatsgruppe for Syria, på en pressekonferanse i FNs hovedkvarter i Genève torsdag.

Egeland har flere ganger gått ut og bedt om at pasienter må evakueres. På pressekonferansen torsdag sa Egeland at ni personer som tidligere sto på FNs liste over pasienter som måtte evakueres, nå er døde.

– Å ikke ha muligheten til å nå inn i Øst-Ghouta på mange måneder, har ført til en utvilsomt katastrofal situasjon, sa Egeland. Han la til at sykehus står klare til å ta imot pasientene dersom den syriske regjeringen tillater en evakuering.

UNICEF uttalte onsdag at feilernæringen blant barn i Syria er på det høyeste nivået som noensinne har blitt målt, siden krigen i landet startet for seks år siden. 11,9 prosent av barn under fem år lider av akutt feilernæring ifølge undersøkelsen fra november.

Øst-Ghouta er et av de siste gjenværende områdene som opprørere fortsatt holder i Syria. Området ligger like utenfor Damaskus' østlige forsteder og omfatter flere landsbyer. Befolkningen i Øst-Ghouta er rammet av en alvorlig humanitær krise og mange sulter etter flere år med beleiring.

