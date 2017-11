Katrin Jakobsdottir blir Islands nye statsminister

utenriks

Venstrebevegelsen, Selvstendighetspartiet og Fremskrittspartiet behandlet regjeringsdannelsen på tre separate partimøter torsdag. 41-åringen leder Venstrebevegelsen der 80 prosent av partimedlemmene stemte for å gå inn i koalisjonsregjeringen, skriver Reuters.

Island holdt valg i slutten av oktober. Men først nå har det vært mulig å danne en koalisjon som altså har utpekt Jakobsdottir til statsminister etter at regjeringsforhandlingene brøt sammen i begynnelsen av november.

Regjeringen som nå tiltrer er den tiende som skal styre Island på like mange år. Ved fjorårets valg tok det tre måneder å finne et flertall for en ny regjering, som satt i et år.

Islands president Gudni Johannesson sa til journalister i Reykjavik tirsdag at Jakobsdottir, tidligere statsminister Bjarni Benediktsson fra det konservative Selvstendighetspartiet og det sentrumsorienterte Fremskrittspartiets leder Sigurdur Ingi Johannesson lå godt an til å oppnå en avtale om å danne ny regjering.

– Jeg er svært begeistret for denne framtidige regjeringen og jeg er sikker på at den blir bra for landets velstand og for samfunnet som helhet, sa Katrin Jakobsdottir.

Valget 28. oktober var det andre på ett år etter at Benediktsson ble tvunget til å skrive ut nyvalg som følge av flere skandaleavsløringer. Selvstendighetspartiet har vært dominerende i islandsk politikk i flere tiår.

