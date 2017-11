Kongressrepresentant innlagt på sykehus etter trakasseringsanklager

utenriks

Conyers forlot i helgen posten som Demokratenes øverste representant i justiskomiteen i Representantenes hus. En granskning av ham er satt i gang.

I en uttalelse søndag benektet han anklagene, men tilføyde at han ikke «med god samvittighet» kunne la anklagene distrahere kollegene i Kongressen mens granskingen pågår.

Torsdag gikk Nancy Pelosi, som leder Demokratenes gruppe i Representantenes hus, ut og oppfordret Conyers til å trekke seg.

– Anklagene mot representant Conyers, som vi har fått vite mer om siden søndag, er alvorlige, skuffende og svært troverdige. Det er veldig trist, sa Pelosi.

Den politiske konsulenten Sam Riddle opplyser at Conyers har vært utsatt for kraftig stress på grunn av saken, og sier det er årsaken til at han nå er innlagt. Nærmere detaljer om tilstanden til 88-åringen er ikke kjent.

(©NTB)