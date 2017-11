May: Galt av Trump å retvitre antimuslimske videoer

utenriks

May understreker torsdag likevel at forholdet mellom USA og Storbritannia vil bestå. Videoene ble først publisert på Twitter av Jayda Fransen, nestleder i det britiske ytre-høyre-partiet Britain First.

Onsdag sa en talsmann for Storbritannias statsminister Theresa May at det var galt av president Trump å dele videoene, hvorpå presidenten på Twitter svarte med å be May om ikke å fokusere på ham, men på den «destruktive radikale islamistiske terroren som skjer i Storbritannia».

Londons ordfører Sadiq Khan har torsdag sluttet seg til kravet om at Donald Trumps statsbesøk til Storbritannia skal avlyses på grunn av de omstridte videoene Trump har spredt.

