utenriks

Det er en norsk kvinne født i 1986 som nå har fått saken sin prøvd i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Kvinnen fikk en sønn i 2008, men ble fratatt omsorgen for gutten.

Et flertall på fire av de i alt sju dommerne i Strasbourg konkluderte torsdag med at Norge ikke hadde krenket artikkel 8 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Denne artikkelen gjelder retten til respekt for privatlivet og familielivet.

De tre siste dommerne tok ut dissens.

