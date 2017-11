Paven har ankommet Bangladesh

utenriks

Paven kom til landet torsdag. Reisen i Bangladesh omfatter et religiøst møte fredag i hovedstaden Dhaka med blant annet rohingya-representanter, men det er ikke klart hvor mye kontakt de vil få med pave Frans.

Under sitt besøk i Myanmar talte paven om fred og forsoning da han holdt messe for 150.000 katolikker.

– Jeg vet at mange i Myanmar har merker av vold, både synlige og usynlige, sa paven under messen onsdag. Han understreket at ulike etniske grupper må behandles med respekt, men høstet kritikk fordi han unnlot å nevne forfølgelsen av rohingya-muslimene under besøket.

Paven skal være i Bangladesh fra torsdag til lørdag. Reisen hit og til Myanmar var planlagt før rohingya-krisen forverret seg.

