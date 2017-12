Michael Flynn innrømmer å ha løyet om sin Russland-kontakt

utenriks

Flynn ankom en høring i regi av dommer Rudolph Contreras i en føderal rettsbygning i Washington D.C. like før klokken 16.30 norsk tid. Få minutter senere erklærte han seg skyldig i å ha løyet om sin kontakt med Russlands ambassadør Sergej Kisljak.

– 24. januar, eller rundt denne datoen, sto Flynn fram med feilaktige, oppdiktede eller falske uttalelser, heter det i siktelsen som spesialetterforsker Robert Mueller har utarbeidet og som ble offentliggjort kort tid før høringen startet.

Tidligere denne måneden meldte NBC News, med henvisning til ikke navngitte kilder, at Mueller da hadde samlet nok bevis til å kunne sikte Flynn.

I forrige uke skrev The New York Times at Flynns og Trumps advokater hadde sluttet å utveksle informasjon, noe som ifølge avisen tydet på at Flynn enten allerede hadde begynt å samarbeide med Mueller, eller var i ferd med å gjøre det.

Fikk sparken

Flynn, som fikk sparken bare uker etter å ha blitt utpekt til president Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, står sentralt i den pågående etterforskningen av hva slags kontakt det har vært mellom Russland og Trumps stab under fjorårets presidentvalg. Flynn fikk sparken da det ble avslørt at han ikke hadde informert om sin kontakt med russiske myndigheter.

Flynn begynte tidlig å samarbeide med Trump og var en viktig rådgiver som blant annet sto bak Trumps «America First»-slagord. Flynn har også tatt til orde for tettere bånd til Russland.

Kisljak: Ingen hemmeligheter

Flynn er siktet for å ha begått mened. I rettsdokumentene nevnes private samtaler mellom Flynn og Kislajk i desember i fjor der temaet skal ha vært amerikanske sanksjoner ilagt Russland under president Barack Obamas styre.

Kisljak uttalte seg i august om samtalene.

– Vi snakket kun om enkle ting. Kommunikasjonen var helt korrekt, og helt åpen. Uansett var det ingen hemmeligheter på vår side, sa Kisljak til russisk fjernsyn.

– Det er en rekke saker som er viktige for samarbeidet mellom Russland og USA, først og fremst terror. Og det var en av tingene vi diskuterte, sa han videre.

Flere under lupen

I fjor hadde Kisljak også møter med Jeff Sessions, som senere ble justisminister under Trump.

Sentrale Trump-medarbeidere mistenkes for å ha samarbeidet med Russland om å sverte demokratenes kandidat Hillary Clinton i forkant av presidentvalget i november i fjor. Påstandene om dette er nå gjenstand for gransking, både av Kongressen og FBI.

Blant dem som først nektet for å ha hatt slik kontakt, er presidentens tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, Trumps svigersønn Jared Kushner og justisminister Jeff Sessions.

Manafort i husarrest

I sommer ble det kjent at spesialetterforsker Mueller har siktet Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort og hans forretningspartner for en rekke forhold. De anklages blant annet for sammensvergelse mot USA og for å ha opptrådt som lobbyister for den prorussiske tidligere ukrainske presidenten Viktor Janukovitsj, uten å registrere dette hos myndighetene.

Manafort er plassert i husarrest og avviser anklagene.

Trumps valgkamprådgiver Carter Page erkjente under en lukket høring i etterretningskomiteen i Representantenes hus tidligere denne måneden at han møtte Russlands visestatsminister i Moskva i fjor sommer.

En annen tidligere medarbeider i Trumps valgkampstab, George Papadopolous, har innrømmet å ha løyet til FBI i forbindelse med Russland-etterforskningen.