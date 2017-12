Nordkoreansk attentatoffer hadde motgift i veska

utenriks

Kim Jong-nam, som var halvbror av Nord-Koreas leder Kim Jong-un, ble drept i et attentat på flyplassen i Malaysias hovedstad Kuala Lumpur 13. februar i år.

Malaysisk politi fant spor av nervegiften VX på den døde, og to kvinner står nå for retten i Kuala Lumpur, tiltalt for å ha påført giften.

De to kvinnene, indonesiske Siti Aisyah og vietnamesiske Doan Thi Huong, hevder at de fikk betalt for å spraye giften i ansiktet på Kim Jong-nam og at de ble fortalt at det hele var en spøk.

Malaysisk politi har også etterlyst fire nordkoreanske menn, men det er uklart hvor disse nå befinner seg.

Hadde motgift

Under rettssaken denne uka kom det fram at Kim Jong-un ikke var helt uforberedt på et angrep, for skulderveska han bar da han ble angrepet inneholdt tolv glassampuller med Atropin, en kjent motgift for nervegift som VX, melder det statlige malaysiske nyhetsbyrået Bernama.

VX står på FNs liste over masseødeleggelsesvåpen, og obduksjonen fastslo at den nordkoreanske lederens halvbror var påført 1,4 ganger mer enn det som regnes som dødelig dose.

Ble tilsidesatt

Kim Jong-nam var eldste sønn av Nord-Koreas avdøde leder Kim Jong-il og ble tidligere ansett som arving til det politiske dynastiet som har styrt landet siden grunnleggelsen.

45-åringen ble imidlertid tilsidesatt etter at han i 2001 forsøkte snike seg inn i Japan for å besøke en Disneyland-park, og han oppholdt seg etter dette stort sett i utlandet.

Det var ingenting som tydet på at han ønsket å utfordre halvbroren Kim Jong-un som overtok som nordkoreansk leder i desember 2011, men nordkoreansk etterretning mistenkes likevel for å ha stått bak attentatet mot ham.

Nord-Korea nekter for dette og hevder at han døde av hjerteinfarkt.

