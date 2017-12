Norge truer med brudd i forhandlingene om snøkrabbe 

utenriks

Norge nekter europeiske fiskere å fange snøkrabbe i fiskevernsonen utenfor Svalbard.

Forbudet har provosert EU, som i fjor svarte ved å dele ut egne fangstlisenser til 20 europeiske fartøyer for 2017. Norge har nektet å godta disse lisensene, og saken ble satt på spissen allerede i januar da den latviske båten Senator ble tatt i arrest for ulovlig fangst av snøkrabbe på den såkalte Sentralbanken utenfor Svalbard. Senator hadde med seg EU-lisens.

Nå har EU-kommisjonen foreslått å dele ut nye snøkrabbelisenser for 2018. Det kan føre til en ny eskalering av konflikten med Norge.

Truer med brudd

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) sier han vil gå fra forhandlingsbordet hvis EU gjør alvor av forslaget.

– Vi har gjort det klart for Kommisjonen at dersom dette forslaget vedtas slik det nå foreligger, vil de pågående forhandlingene om snøkrabbe med Norge opphøre, sier Sandberg.

Norge alene har autoritet til å lisensiere fangst av snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel, fastholder fiskeriministeren.

– Verken EU eller noen enkeltstående stat kan dele ut slike lisenser uten Norges samtykke, sier han.

Forhandlinger i Bergen

Denne uka har Norge og EU gjort et nytt forsøk på å komme til enighet. Samtalene har funnet sted i Bergen i forbindelse med de årlige fiskeriforhandlingene.

Striden bunner i uenighet om hvordan Svalbardtraktaten fra 1920 skal tolkes. EUs standpunkt er at traktaten gir EU rett til å fange like mye snøkrabbe utenfor Svalbard som Norge. Det avvises av Norge, som ikke vil gi fra seg én krabbe gratis. Skal EU slippe til, mener Norge det må skje gjennom et kvotebytte der Norge får noe annet tilbake.

Norges tilbud til EU har vært en kvote på 500 tonn snøkrabbe, men dette har EU ikke kunnet godta. Etter det NTB kjenner til, er også andre kompromissforslag blitt diskutert, men så langt uten at det har ført til noe gjennombrudd.

EU-kommisjonen er ordknapp om samtalene.

– Vi vil ikke kommentere pågående konsultasjoner, sier pressetalsmann Enrico Brivio.

Forslaget kan bli endret

I forslaget for 2018 har EU-kommisjonen ikke presisert hvor mange båter det skal gis fangsttillatelse til.

Forslaget skal opp til diskusjon på EUs landbruks- og fiskeriministermøte i Brussel 11. og 12. desember. EU-kommisjonen bemerker at forslaget vil bli endret hvis det skjer en utvikling i saken.

NTB har spurt Kommisjonen hva den vil anbefale fartøyer med EU-lisens å gjøre, gitt risikoen for at Norge vil ta dem i arrest hvis fangstlisensene tas i bruk. Kommisjonens korte svar er at hovedansvaret for å sikre at fangsten foregår på en lovlig måte, ligger hos flaggstaten.

Sandberg er på sin side klar på hva som vil skje.

– Norge vil konsekvent oppbringe og straffeforfølge fartøyer som driver fiske eller fangst i norske jurisdiksjonsområder uten gyldig tillatelse, fastslår han.

(©NTB)