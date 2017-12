Prins Harry og hans forlovede deltok på sitt første offisielle oppdrag

utenriks

Paret dro fredag til Nottingham der de besøkte et ungdomsprosjekt for å skape oppmerksomhet rundt hiv og aids.

Prins Harry har lenge vært en forkjemper for hiv- og aids-organisasjoner og således fulgt i sin avdøde mor prinsesse Dianas fotspor.

Prins Harry og hans forlovede Markle varslet tidligere denne uken at de skal gifte seg.

– Jeg har alltid trodd at det var jeg som skulle gifte seg med Harry, men man kan ikke få alt her i livet, spøkte Holly Burdett, som var blant de flere hundre fansene som hadde møtt opp for å se på prinsen og hans forlovede.

(©NTB)