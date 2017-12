SOHR: Syriske opprørere har skutt ned helikopter fra regjeringsstyrkene

utenriks

– Opprørsgrupper skjøt ned et helikopter tilhørende regimet ved hjelp av et missil, nær grensen til Libanon og de israelskokkuperte Golanhøydene, sier den britisk-baserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights' leder Rami Abdulrahman.

Det var to personer om bord og begge ble drept, ifølge SOHRs opplysninger.

Området der nedskytingen skjedde, er en enklave under kontroll av flere ulike islamistiske opprørsgrupper, omringet av regimestyrker. Kampene i dette området sørvest i Syria har økt i intensitet siden oktober, ifølge SOHR.

