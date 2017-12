SPD gir grønt lys til koalisjonssamtaler

utenriks

SPDs partileder Martin Schulz bekreftet dette under et møte med Merkel og CSUs leder Horst Seehofer sent torsdag kveld, opplyser partikilder.

Partilederne møtte hverandre på Bellevue-slottet i Berlin etter invitasjon fra president Frank-Walter Steinmeier, men har ikke offisielt kommentert hva som ble sagt under møtet.

SPD har tidligere avvist tanken på å videreføre storkoalisjonen som har styrt Tyskland siden 2013, ikke minst som følge av det historisk dårlige valget partiet gjorde i september 2017.

Etter at Merkels forhandlinger med Fridemokratene (FDP) og De grønne brøt sammen i forrige måned, har imidlertid presset på Schultz og SPD økt.

